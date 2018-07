Dierenambulance Nijmegen moet dieren in nood aan lot overlaten

Thomas (11) uit Lieshout klaar voor Nijmeegse Vierdaagse: 'Gelukkig nog nooit blaren gehad'

9:48 LIESHOUT - Hij zal een van de jongste deelnemers zijn die dinsdag aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse verschijnt. Maar Thomas Overdijk (11) uit Lieshout is wel een van de best voorbereide lopers. Hij heeft al 255 kilometers in de benen.