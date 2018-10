Dieven in Nijmegen gingen er in gestolen auto vandoor na woninginbraak

NIJMEGEN - De dieven die in Nijmegen op de vlucht sloegen in een witte Volkswagen Up, hadden deze gestolen na een woninginbraak op de Florence Nightingalestraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost. Eén man is aangehouden, de tweede wordt nog gezocht.