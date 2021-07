Dikke streep door optredens volkszanger Stef Ekkel: ‘Ineens kan ik op vakantie’

video Kunnen we nog op vakantie? Bekijk hier het Zomerinter­view met burgemees­ter Hubert Bruls over de coronasitu­a­tie terug

8 juli NIJMEGEN - Sinds de coronamaatregelen flink zijn versoepeld lopen de besmettingscijfers weer behoorlijk op. Restaurants en cafés zijn open, her en der in de stad zijn er weer optredens en festivals en soms lijkt het of er niets meer aan de hand is. Maar de cijfers zeggen iets anders. Ook in Nijmegen.