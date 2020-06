‘Dinerboot’ zorgt voor heibel aan de Waal in Nijmegen

Donders Wonders Houd afstand in deze tijd, maar blijf wél sociaal

19:02 NIJMEGEN - ,,De mens is van nature een sociaal dier”, aldus Aristoteles in de vierde eeuw voor Christus. Vandaag de dag geldt dit nog steeds. We gaan relaties aan met anderen en delen regelmatig onze gedachten en ervaringen. We doen dit omdat we het nodig hebben: onze sociale aard vraagt dit van ons en we kunnen het niet negeren. Maar wat gebeurt er wanneer onze sociale mogelijkheden sterk worden beperkt?