‘Dinoman’ die stoffen dinosaurus aan de weg zette, meldt zich: ‘Hoop er iemand blij mee te maken’

Kermis

Albers vertelt dat de knuffel is gewonnen op de Nijmeegs zomerkermis. In eerste gaf hij het dier aan zijn kleindochter. ,,Maar zij had er al een. Een andere kennis had óók al zo'n knuffel gewonnen. Zij geloofde het dus wel en hoefde er verder niks mee”, zegt hij.

Naar de stort

Wat te doen, dacht Albers. Hij besloot het naar de stort te brengen. Moest ‘ie toch heen, ook om wat andere spullen in te leveren. ,,Maar ik was daar en vond het zonde om het dier daar te dumpen.” Hij nam het dier weer mee, achterop zijn scooter, en zette de dino neer tegen de boom. ,,Ik was benieuwd hoe snel de dino opgehaald zou worden. M'n plan was om een dag later weer te gaan kijken en hem dan weer ergens anders neer te zetten. Ik was benieuwd hoe lang dat zou duren. Maar toen ik daar 's middags kwam, zag ik dat het dier al was opgehaald.”