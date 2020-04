Dinosaurus onder de insecten is er dit jaar extreem vroeg, vliegend hert laat zich al zien

FOTOSERIE Fotograaf legt de gezichten achter het mondkapje vast: ‘Het voelt soms onmense­lijk en machteloos’

29 april In het Nijmeegse CWZ zijn vele zorgmedewerkers dag in dag uit bezig met het behandelen van coronapatiënten. Gehuld in beschermende kleding voeren zij met de zieken een strijd als nooit tevoren. Fotograaf Hans-Peter van Velthoven wilde de gezichten áchter het mondkapje vastleggen. Zie de moeheid, de emotie, maar ook de sprankeling in de ogen die getuigt van veerkracht.