Dionne Stax na Twitterdrukte over 'NEC-truitje': 'Het was puur een grapje'

Reacties

Ook Stax zag het voorbijkomen en reageerde op de tweet van NEC. 'Hè hè, ik dacht dat jullie het nooit zouden vragen!', schreef ze met een knipoog. Volgens een NEC-woordvoerder was de uitnodiging 'puur een geintje', zo zegt hij deze dinsdag. Contact met Stax is er na alle reacties op Twitter niet meer geweest. ,,Het was met een knipoog, maar we willen haar nog wel gaan uitnodigen. Wie weet komt ze nog een keer.’’

Grapje

Of de van oorsprong Boxmeerse NEC-fan is en in zou gaan op de uitnodiging laat ze liever in het midden, zo reageert ze. ,,Het Twitter-gesprek was ook niet meer dan een grapje. Dat ik dit vrijdag droeg, was puur omdat ik het een leuk truitje vind. Het heeft niets met NEC te maken.’’ Waarschijnlijk gaan we haar ook niet vaker zien in 'het NEC-truitje'. ,,Het is niet van mijzelf en is zelfs alweer terug. Dat was dus écht eenmalig.’’