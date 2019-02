Macedoniër (27) moet 2,5 jaar cel in voor verkrach­ten vrouw in azc

13:51 NIJMEGEN - Een 27-jarige man die in het azc in Nijmegen een vrouw verkrachtte, is woensdag veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat de man in juli 2016 bij de vrouw op haar kamerdeur klopte en haar op haar bed duwde, uitkleedde en seks tegen haar wil had.