Directeur Pompekliniek: ‘Tbs gaat nu eenmaal gepaard met vallen en opstaan’

Zedendelinquent Harry van E. die er tijdens begeleid verlof zomaar vandoor fietst. Ronald van Z. die amper drie weken later op exact dezelfde wijze ontvlucht en pas na zes dagen in Parijs kan worden opgepakt. Tbs’er Vally V. die tijdens een onbegeleid verlof een einde aan zijn leven maakt door op een tegemoet komende vrachtauto in te rijden. Een mede-tbs’er die in de kliniek zelfmoord pleegt. En de spectaculaire uitbraak van Dennis P., die met behulp van geprepareerde schoenen en mes en vork uit de separeercel ontsnapt en over het hoge hek klimt.



Allemaal in een tijdsbestek van een paar weken.