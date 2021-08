Directeur Talis: ‘We zijn individueler geworden en vergeten hoe het is samen te leven’

Het wemelt van de slakken en dit kun je er tegen doen: ‘Korrels doden slakken, maar ook egels en zanglijs­ters’

2 augustus Het regent slakken. Althans, het natte zomerweer zorgt ervoor dat het in de tuinen en op straat wemelt van deze slijmerige kruipers. Dat het slakkenweer is, moeten we maar even accepteren, zegt bioloog Gerrit Jansen uit Nijmegen. Korrels zijn voor de professionele tuinder een noodzakelijk kwaad, maar de doorsneetuinliefhebber kan beter de planten die deze dieren aantrekken gewoon opruimen.