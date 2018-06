Directie NXP: 'Investering bevestigt het vertrouwen in onze fabriek'

Het brood is gratis, het spel heeft een prijs bij Jack's Casino

12:39 NIJMEGEN - Exact tien jaar geleden streek Jack's Casino, het net iets volksere zusje van Holland Casino, neer in Nijmegen. Eerst in Dukenburg, daarna in de Houtstraat (centrum). Tijd voor een duik in de blinkende wereld van gratis brood en drinken, een gemêleerd publiek en groot en klein geld.