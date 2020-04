Discriminatie in Oost-Nederland: vaker vanwege gender dan vanwege afkomst

,,Voorheen was etniciteit of religie de grootse bron van discriminatie. Vorig jaar zagen we voor het eerst meer meldingen van discriminatie op basis van gender. Denk daarbij aan ongelijke beloningen tussen man en vrouw, maar bijvoorbeeld ook ook discriminatie van transgenders. Wat ons betreft is voor die vorm van discriminatie nog onvoldoende aandacht.”

Discriminatie op de werkvloer

Veruit de meeste meldingen hebben betrekking op discriminatie in de werving-en-selectiefase. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over afwijzing voor een baan vanwege herkomst of godsdienst of over specifieke verwijzingen naar geslacht of leeftijd in een vacaturetekst. Opvallend: uit de monitor blijkt dat nauwelijks klachten binnenkomen van mensen die vrijwilligerswerk doen of stage lopen bij een werkgever.