Discussie over kinderliedje ‘Hanky Panky Shanghai’ laait op: ‘Ik haat mezelf, ik wil er Nederlands uitzien’

Buren op bezoek bij de jonge asielzoe­kers: ‘Ze krijgen ook aardappels en boerenkool’

Vijftig jonge vluchtelingen van 14 tot 17 jaar kwamen in oktober in een Groesbeeks wijkje met voornamelijk senioren te wonen. Dinsdagochtend waren de buren uitgenodigd voor koffie, gebak en informatie over de dagelijkse gang van zaken.