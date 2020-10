Distributiecentrum Lidl in Oosterhout geëvacueerd na brandalarm

Allerklein­ste museum van Nijmegen als ode aan jarig Daals­eplein

12:03 NIJMEGEN - Museum Daalseplein op zolder is met krap een bij zes meter misschien wel het allerkleinste museum van Nijmegen. In vogelvlucht en met een knipoog komt de geschiedenis van het plein in Nijmegen-Oost er voorbij.