Dit complete megadorp voor vluchtelingen werd uit de grond gestampt, maar moet straks alweer dicht: hoe kan dat?

Doorgaan van grote Maldense noodopvang wordt door aanwezig­heid van das een race tegen de klok

Krijgt Malden wel of geen tijdelijke noodopvang voor achthonderd vluchtelingen? Het is steeds onzekerder. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de provincie Gelderland nog steeds niet om de ontheffing gevraagd die nodig is om in een natuurgebied tussen Malden en Nijmegen paviljoens en woonunits te bouwen.