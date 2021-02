Dit gaan we nog vaker zien: smeltende sneeuw zorgt in Nijmegen al voor natte huiskamers

De brandweer reed zaterdagochtend naar de Oude Haven om een einde te maken aan het wateroverlast. Wat de precieze oorzaak was, is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand te denken dat de bevroren regenpijp er iets mee te maken heeft. ,,Jullie zijn de eersten maar waarschijnlijk niet de laatsten’’, zei een brandweerman tegen een van de bewoners.



Het gebouw bestaat uit drie appartementen. Het bovenste ligt onder een dakterras dat vorige week vol lag met sneeuw. De balkons stromen over maar ook in de appartementen zelf ontstaan problemen. De vloer van het middelste appartement zou al drijfnat zijn. Maar ook tot op de begane grond is het water doorgesijpeld.