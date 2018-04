Een huis bouwen in veertien uur

'Scherpte ontbreekt voor de goal'

19 april NEC had de wedstrijd tegen Jong Ajax kunnen winnen, vindt NEC-clubwatcher Jasper van Gruijthuijsen. ,,Maar de scherpte ontbreekt voor de goal.’’ NEC hoopt volgens hem op een misstap van Fortuna vrijdag, al is die ploeg goed in vorm. Het doelsaldo kan nog belangrijk worden. Trainer Pepijn Lijnders heeft alle vertrouwen in een goede afloop.