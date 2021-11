Dit is de manier om je tóch snel en dichtbij te laten testen op corona, en anders kun je naar Kesteren

Grote drukte bij teststra­ten: dag wachten op test, GGD’s breiden capaciteit voortdu­rend uit

NIJMEGEN - De teststraten van de GGD's puilen momenteel uit. Wie in Tiel, Arnhem, Nijmegen of Doetinchem een testafspraak wil maken, moet vaak ongeveer een dag wachten eer er plek is. ,,Het is momenteel erg druk in de teststraten, de vraag fors neemt toe.’’

3 november