Dit is het Nijmeegse antwoord op Netflix: ‘Je schakelt jezelf twee uur uit’

Talkshow Stadsge­sprek­ken: geen woning te krijgen in Nijmegen

3 juni NIJMEGEN - De stad Nijmegen is voor woningzoekenden een moeras. Huurders en kopers moeten heel veel geduld of heel veel geld hebben om nog aan een ander huis te komen. Die problemen en mogelijke oplossingen komen donderdag 3 juni aan bod in de tweede aflevering van Stadsgesprekken, de talkshow van LUX en De Gelderlander.