Dit is waarom het oudste café van Nijmegen In de Blaauwe Hand heet

indebuurtWelk café het oudste van Nijmegen is? Daarover is géén twijfel mogelijk. Het is Café In de Blaauwe Hand. Al in de 16e eeuw werden hier biertjes gedronken. Waar komt de naam van deze kroeg eigenlijk vandaan? En wat gebeurde er vroeger?

Lakenhal

In de Blaauwe Hand bevindt zich in één van de oudste panden van de stad. Oorspronkelijk vormde het pand samen met de huizen ernaast één gebouw, de Lakenhal. De Lakenhal had als functie om lakens te maken van wol. Het gebouw was het centrum van de lakenhandel en stamt uit de veertiende eeuw. Het Nijmegen van de middeleeuwen heeft veel welvaart te danken aan deze lakenhandel. Het gebouw bestond uit de hele westwand van de Grote Markt.

Aan het eind van de vijftiende eeuw stopte de handel en verloor de Lakenhal zijn functie. Eerst werd het gebouw verbouwd, maar als snel werd het pand opgedeeld in verschillen kavels. Bij In De Blaauwe Hand is nog steeds een deel van de Lakenhandel te zien. De blauwgrijze pilaren die je in de gevels ziet stammen namelijk uit die tijd.

Al eeuwenlang een horecafunctie

In De Blaauwe Hand heeft al eeuwenlang een horecafunctie. Op de begane grond van het pand was een open ruimte die diende als overdekte marktplaats. Op de eerste verdieping waren de weverij en de lakenververij.

De ruimte waarin nu Café In De Blaauwe Hand is, werd gevestigd in 1542. Het ‘dranklokaal’ was vermoedelijk erg populair bij lakenververs. De kelder van het café werd toen gebruikt als opslagplaats voor ongeveer 1400 bier- en wijnvaten.

In De Blaauwe Hand

De naam: In De Blaauwe Hand is ook een verwijzing naar het verleden van het pand, de Lakenhal. De lakens werden met diverse kleurstoffen gekleurd. Voor de kleur blauw werd indigo gebruikt. Dit geeft erg af waardoor de lakenververs van hun vingers tot ellebogen helemaal blauw kleurden. Het café dankt zijn naam dus aan de lakenververs die in het café iets gingen drinken, met het blauw nog op hun handen!

Weinig schade tijdens WO2

De naam werd in de gevel gezet toen in 1797 werd besloten dat huizen een nummer of naam moesten hebben. Het pand is nog in zijn mooie oude staat terug te vinden doordat het weinig schade leed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit in tegenstellingen tot andere grote delen van onze binnenstad. Renovaties in 2000 zorgen er hopelijk voor dat het pand nog jaren lang mee kan en dat we nog jaren kunnen genieten van de unieke sfeer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!