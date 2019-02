Dit is waarom Sinan Can dé Mol is: de makers bepalen wat je ziet

In de voorgaande afleveringen is het natuurlijk al lang duidelijk geworden dat Sinan de Mol is: hij valt niet op, hij voert niets uit en het boeit 'm niks. Maar hij is ook erg slim en stiekem heeft hij de touwtjes in handen. De programmamakers moeten ook gedacht hebben: ‘Jongens, nu valt het wel heel erg op, laten we nu net doen alsof hij niet de Mol is'.



Uiteraard. Zijn rol in de opdracht dat hij achter het stuur van de stoomwals klimt en deze op z'n Sinans ultiem langzaam door het parcours loodst kunnen ze niet achterwege laten. Dus hier valt het wel een beetje op dat hij het eigenlijk eerst alleen wil doen, en daarna schoorvoetend toch hulp aanvaardt. Sarah ziet toe hoe Sinan vervolgens net zo snel rijdt als een langzame slak die te weinig geslapen heeft. Ondertussen zegt hij ook doodleuk: ,,We hebben de tijd.” Zeker Sinan. Doe lekker rustig aan joh!