Dit is waarom Sinan Can de Mol is: het boeit 'm niks

Na de de tweede aflevering leek hij nog de touwtjes in handen te hebben, de Grote Turkse Brombeer zou de macht grijpen, maar niets van dat is te zien in de aflevering die volgt. Het maakt Sinan namelijk niets uit wat er gebeurt, als hij maar lekker kan Mollen.



De meest opvallende Mollenstreek van de afgelopen aflevering is misschien nog wel te zien tijdens de opdracht waarbij een puzzel in de vorm van een trap via een parcours met hinderlijk horizontaal geplaatste buizen naar de andere kant van een loods moet worden gebracht.



De groep moet van tevoren bepalen of ze er 30 of 45 minuten over gaan doen. Sinan brengt zijn meest diplomatieke kunsten in stelling om de leden te overtuigen dat het ze binnen een half uur gaat lukken. De kans is namelijk misschien wel veel groter dat het niet lukt binnen een half uur dan drie kwartier. Dan zou er dus géén geld naar de pot gaan.