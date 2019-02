Dit is waarom Sinan Can dé Mol is: hij is slim, erg slim

Sinan. Hij is sluw. Hij is listig. Hij beschouwt en observeert. Soms doet hij zich wat dommer voor dan hij is, maar hij is niet dom. Sinan is gediplomeerd journalist, maar hij is niet alleen intelligent. Het is juist die slimheid van 'm die hij inzet tijdens Wie is de Mol 2019.



Zo krijgt hij het weer voor elkaar tijdens de eerste opdracht van afgelopen aflevering een sleutelrol te bemachtigen. Hij mag samen met Jamie het bootje in om de cijfers te lezen die op de kooien staan van de opgesloten medekandidaten.



Jamie doet gek genoeg net zo hard mee, maar samen zorgen ze ervoor dat de kandidaten zo snel mogelijk uit de kooi geraken en over het mystieke Colombiaanse stuwmeer terugvaren naar de start. Die kandidaten laten zich opjagen. ‘Jullie moeten gaan, de anderen zijn al terug', roept Sinan naar Rick-Paul en Merel. Terwijl zij eigenlijk nog tijd willen rekken, vertrekken ze toch maar.