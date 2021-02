Dit jaar heeft burgemeester Hubert Bruls niet na hoeven denken over een carnavalspak

,,Dit jaar hoefde ik niet na te denken over een carnavalspak. Want al vroeg is besloten dat carnaval niet gevierd kan worden. Goed dat zo niemand er nodeloos tijd en geld in steekt. Het kan nu gewoon niet. En met een avondklok al helemaal niet. Daar kunnen we dramatisch over doen, maar ik vind dat we ons er overheen moeten zetten.