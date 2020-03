Dit jaar komen er 500 extra bedden bij voor opvang asielzoekers in Gelderland

Zo’n 10 procent van schippers ‘ontgast’ illegaal benzeen op grote rivieren

10:45 NIJMEGEN - Vijf van de zeventig gecontroleerde binnenvaartschippers zijn in oktober bij een controle betrapt op illegaal ‘varend ontgassen’. Daarbij werd benzeen of een benzeenachtige stof geloosd. Een zesde schipper was waarschijnlijk in overtreding, een onderzoek hiernaar loopt nog.