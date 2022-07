Dit keer (nog) geen blauwalg die een frisse duik in Wylerbergmeer verpest, maar wel zwemmersjeuk

Kwestie van Dirk Blauwalg in het Wylerberg­meer, hoe zat het ook alweer?

Het water van het Wylerbergmeer is lekker koel. Ik zwem al een tijdje als ik mijn amateuristische schoolslag inhoud en voor me kijk. De bomen in het glooiende landschap van Beek zijn groen, de hemel erboven is strak blauw. Een reiger staat vlakbij te azen op een maaltijd.

4 juli