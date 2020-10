'Dit konden we als Nederland niet maken': in Nijmegen opende vijf jaar geleden kamp Heumensoord

Sober, maar humaan. Die woorden echoden na bij iedere stap op de modderige vloeren van de tenten en de blubberige paden van vluchtelingenkamp Heumensoord. Van oktober 2015 tot mei 2016 werden in dat tentenkamp, in de bossen tussen Heumen en Nijmegen, duizenden ontheemden opgevangen die de oorlog en onderdrukking in hun moederland waren ontvlucht. Een ongekende oplossing in een ongekende crisis.

,,De keus was: laten we ze onder de brug slapen of zorgen we voor een tijdelijke opvangplek”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vijf jaar na de opening van het kamp.

Reusachtig verzoek

Maar Nijmegen stemde ermee in. En misschien is dat wel het beste wat er kon gebeuren. Als er dan toch een primitief kamp werd opgetuigd, dan maar in Nijmegen. Vrijwilligers in de stad kwamen direct in actie. Bij aankomst van de bussen stonden enkele honderden Nijmegenaren langs de toegangsweg om hen welkom te heten. ‘Say it loud, say it clear, refugees are welcome here’ werd er gezongen.