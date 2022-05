Dít moet de politiek komende jaren gaan regelen in Nijmegen, volgens inwoners

GroenLinks, Stadspar­tij en D66 met stadsver­ken­ner in gesprek met inwoners van de stad

NIJMEGEN - De Nijmeegse fracties van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 gaan de komende tijd in gesprek met Nijmegenaren om erachter te komen wat hun kijk op de stad is. De gesprekken worden begeleid door oud-wethouder Ronald Migo (CDA), die is aangesteld als stadsverkenner.

4 mei