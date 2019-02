Dit moet je weten als je auto is uitgebrand

Jubileren­de De Rolero's zijn de hoofdact op het eigen bedrijfs­feest

11:51 NIJMEGEN - Of het nu een bruiloft of een receptie is, de muzikanten van De Rolero's maken er een vrolijke boel van. Zaterdagavond in café 't Haantje spelen ze op hun eigen bedrijfsfeest want de band bestaat 25 jaar.