Dit Nijmeegse restaurant scoort het hoogst in de Lekker500

In de top 25 van restaurantgids Lekker500 is dit jaar geen Gelderse horeca te vinden. De hoogst genoteerde is De Nieuwe Winkel in Nijmegen op plaats 26.

Restaurantgids Lekker500 stuurde afgelopen jaar haar rapporteurs en inspecteurs weer naar horecazaken in Nederland om te beoordelen welke zaken een plek in de gids verdienen.



Het gaat daarbij heel breed van bistro tot sterrenzaak. In de ranglijst staan in totaal 500 adressen, waaronder 32 nieuwe vermeldingen.

Gelderse vermeldingen

Gelderse vermeldingen in de Top 100 zijn verder Het Koetshuis in Bennekom, De Kromme Dissel in Heelsum, De Steenen Tafel in Arnhem en ’t Raedthuys in Duiven. In het lijstje van hoog scorende nieuwkomers ontbreekt de Gelderse horeca.



Restaurant De Librije in Zwolle, van Jonnie en Thérèse Boer, is terug op de eerste plaats van de Lekker Top-100. Chef-kok Jonnie Boer die al ruim dertig jaar scoort met zijn restaurant De Librije, versloeg zijn collega’s met kwalificaties als ‘rotsvast’ en ‘vernieuwend’.

Top van de Lekker

Jan Sobecki van restaurant Tribeca in het Brabantse Heeze staat op nummer 2. Gevolgd door Jannis Brevet van restaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen. Drie van de vijf boegbeelden uit ‘de provincie’ volgens de Lekker aan de absolute top van de Nederlandse gastronomie.



Brut 172, het restaurant van Hans van Wolde in Reijmerstok is met de vierde plek, volgens Lekker de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 100 van 2022.



Waar menig restaurantgids ervoor kiest om enkel nog een digitale uitgave te maken, is de Lekker ook als papieren gids te koop.

