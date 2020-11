Dit pas geopende café kan helemaal niet op overheidssteun rekenen: ‘We redden het nu nog een maand’

Burgemeester in coronatijd Hubert Bruls: ‘Door corona fungeer ik ineens als een soort postbode voor Sinter­klaas’

14 november NIJMEGEN - Hubert Bruls (54) is burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, een streek met 560.000 inwoners. In de rubriek 'Burgemeester in Coronatijd’ vertelt hij wekelijks over zijn leven in coronatijd. Dit keer: over de speciale rol die hij, wegens het virus, voor Sinterklaas moet vervullen.