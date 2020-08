Dit zijn de hotspots! (en het wordt nog heter...)

Bij de bouwmarkt: 37 graden

Bedrijventerreinen met een aaneenschakeling van donkere, platte daken: dat zijn letterlijk dé hotspots volgens de Nationale Hittestresskaart. Op basis van satellietbeelden laat die kaart de heetste plekken donkerrood oplichten: vrijwel altijd zijn dat platte daken. Maar sterke warmtestraling op het dak betekent nog geen warmte op de grond, zo merken we bij de Praxis in Wijchen. In de volle zon op de parkeerplaats tussen het blinkende blik is het ‘slechts’ 37 graden. Toch zullen we een bouwmarkt vandaag niet snel aanprijzen als ‘place to be’, of je moet er een airco of zonwering komen kopen. Maar jezelf in het zweet klussen, dat doe je beter maar een andere keer.