Dit zijn de kerstgedachten van bekende Gelderlanders en geestelijken: ‘Meer letten op de ander dan op jezelf’

,,Ik preek twee keer. Kerstavond en op kerstochtend. Tijdens de kerstnacht zitten er mensen in de kerk die er anders niet zitten. Dan houd ik het korter. Het gaat het over het lied van de Engelen: ‘Ere zij God. Gloria in Excelsis Deo’ Zo leefde Jezus ook. Hij was niet uit op eigen eer, maar bezig met Gods wil en goede bedoelingen. En hoe bevrijdend dat eigenlijk is. Ook voor ons. Zeker in een tijd waarin iedereen vaak met zichzelf bezig lijkt te zijn.



Laat je niet belemmeren door hoogmoed of minderwaardigheidscomplexen. In dat Ere zij God is misschien wel het vrede op aarde gelegen. Kerst gaat heel erg over ontvangen. Het is heel Amerikaans om elkaar cadeautjes te geven. Ik ben dat steeds mooier gaan vinden. God doet het zelf voor. Met zijn liefde heeft Hij het allermooiste geschenk gegeven dat er is.”