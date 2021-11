Dit zijn de redenen waarom je echt de schurft aan schurft moet hebben

Einde discussie: ‘ontoegan­ke­lijk en onveilig’ verdiept fietspad bij station Nijmegen komt er

NIJMEGEN - Er komt een verdiept fietspad voor het station in Nijmegen om fietsers te scheiden van ander verkeer. Hoewel er bij de Fietsersbond twijfels zijn over de veiligheid, staat de komst van de zogenoemde fietsvallei of fietsgracht vast, zegt wethouder Noël Vergunst.

