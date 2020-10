Dit zijn jullie reacties op het Nijmeegse vuurwerkverbod: Betutteling in ‘nuilland’, vaders die een traditie mee willen geven en medelijden met dieren

Het vuurwerkverbod voor Nijmegen, waarvan Michelle van Doorn (PvdD) initiator is, houdt de gemoederen in de stad bezig. Ruim 150 reacties stroomden er binnen op de site en de Facebookpagina van De Gelderlander na een interview met de politica , en de open brief die ze schreef over het onderwerp.

Van Doorn sprak over een ‘dikke middelvinger hobby’, wat voor veel Nijmegenaren aanleiding was om die dikke middelvinger terug te gooien. ‘Het verbod is een dikke middelvinger naar de paar liefhebbers die al zoveel hebben moeten inleveren’ en ‘Dikke middelvinger naar die al zeikerds over het afsteken van vuurwerk’, lezen we in de reacties.

Nuilland

Tientallen mensen spreken zich uit tégen een verbod. Ze praten over betutteling. ‘We mogen ook niks meer in dit land’. Op z'n Nijmeegs: ‘Wat een ‘nuilland’ zijn we aan het worden. Gaan we de boten op de Waal ook verbieden? Want als je ziet wat die uitstoten, zeer slecht voor de bewoners en wat te denken van de visjes in de Waal’. En, ‘tradities worden ons afgenomen’. De vergelijking met Zwarte Piet wordt door verschillende mensen gemaakt.

Voorstanders van vuurwerk merken op dat hun kinderen genieten van de traditie. ‘Gun kinderen een uurtje per jaar plezier’, schrijft iemand. Ook een andere vader deelt zijn mening: ‘Laatste jaren alleen siervuurwerk mijn zoontje van 4 en dochtertje van 2 vinden het prachtig. Ben nu dus zelf vader en mij is altijd geleerd geen gekke dingen doen met vuurwerk. Ik ben nu 31, heb al mijn vingers nog en heb nog nooit op dieren of op mensen vuurwerk afgeschoten of gegooid, dus goede mensen moeten bloeden en ze willen dus dat we dit ook niet aan de kinderen door kunnen geven.’

De boete van 100 euro als je tóch afsteekt? Die nemen sommigen voor lief: ‘Wij gaan knallend het jaar uit, dan maar 100 euro meer betalen’.

Bezwaren

Veel tegenstanders van een verbod halen de overlast aan die hun huisdieren ervaren van het vuurwerk. ‘Hebben we het al over de dieren gehad? De vogels en ja ook de huisdieren. Als je wilt knallen kun je ook een fles champagne laten ploppen’. Ergens anders naartoe dan maar? ‘Als vuurwerk afsteken je onbedwingbare hobby is, ga dan naar een verlaten industrieterrein in het Roergebied, dan is iedereen blij’.

‘Je hebt geen idee kennelijk wat vuurwerk betekent voor veel mensen, dieren, vervuiling, vernielingen en letsel. Als je graag vuurwerk afsteekt prima mag je leuk vinden maar als je daar willens en wetens andere mensen mee belast ban je gewoon een egoïst op het hufterige af’.

Is een vuurwerkshow misschien een idee? ‘Stoppen met die onzin en misschien een mooi professioneel vuurwerk vanaf de Waalbrug’.

Rekening houden met elkaar

Er is voor velen toch ruimte voor gesprek in de vuurwerkdiscussie. Water bij de wijn doen, zeggen Nijmegenaren. ‘Als iedereen zich aan de tijden houdt heb ik geen enkel probleem met vuurwerk, als ik met de hond loop en bestookt word met vuurwerk wel! Wat ik wil zeggen is dat als we een klein beetje rekening houden met elkaar er wat mij betreft best vuurwerk afgestoken mag worden.’

Waar de meesten het over eens lijken te zijn, of ze nu voor of tegen vuurwerk zijn: Illegaal vuurwerk en die harde knallen, ‘die op granaten lijken’, dat kan gewoon niet door de beugel. Vuurwerkliefhebbers zeggen ook: inderdaad, dat moet niet mogen, net als ‘het hele jaar door vuurwerk afsteken’. ‘Hulpverleners belagen? Harder straffen. Knal- en vuurpijlen niet? Ook goed. Maar een totaalverbod helpt niet.’

Handhaving

Dan moet er wel gehandhaafd worden, en daar zien mensen een probleem. ‘Als het inderdaad om die twee uurtjes per jaar vuurwerk ging en niet zoals jaarrond overlast en vernielingen dan zou het prima zijn. Maar dat kan in dit land met snel groeiend percentage tokkies en gebrek aan handhaving helaas niet meer’.

‘Moeten de kinderen die wel netjes zijn hier de dupe van worden? Of moeten we dhr Bruls eens aanspreken op waarom hij wederom niets onder controle heeft met betrekking tot de handhaving.’ ‘Dat mensen nu al aan het afsteken zijn, dat is Bruls zijn probleem, hij moet handhaven’.

‘Het is betutteling en daar ben ik ook tegen, maar helaas blijkt dat zelfs de nieuwe beperkende regels door een deel van de Nederlanders niet respectvol nageleefd kunnen worden omdat ze er domweg schijt aan hebben, dan is verbieden de laatste oplossing helaas. Handhavers krijgen een grote bek of erger en gaan niet eens meer op meldingen af, dat vind ik behoorlijk triest’

Het einde van de discussie is nog lang niet in zicht. Intussen draagt iemand al wel een zeer creatieve oplossing aan: ‘Mijn suggestie: op 31 december om 24.00 uur heel veel LAWAAI maken met potten, pannen, trommels en drumstellen enzovoort. 25 jaar geleden deed ik het laatste: een drumstel op de stoep gezet en iedereen kon er lawaai op maken. Kortom, een nieuwe traditie.’

Vuurwerkverbod Nijmegen, hoe zit het? 1. Sterretjes afsteken met oud en nieuw, mag dat wel in de stad? Ja. Sterretjes vallen net als knalerwtjes onder fop- en schertsvuurwerk. Dat is de enige soort die in Nijmegen niet verboden is. Sterker nog: het mag zelfs het hele jaar door. Afsteken van al het andere vuurwerk is vanaf komende jaarwisseling strafbaar in de stad. Wie toch betrapt wordt, krijgt 100 euro boete. 2. Over mijn tuin heeft de gemeente toch niks te zeggen. Mag ik dáár wel afsteken? Nee. Wie in eigen tuin afsteekt kan voor overlast zorgen in de openbare ruimte, zegt de gemeente. Denk aan lawaai, stank en knalafval. Volgens hoogleraar bestuursrecht Raymond Schlössels (Radboud Universiteit) klopt dat. Hij ziet wel een uitzondering: ,,Van kleine fonteintjes die niet boven de schutting uitkomen, of grondbloemen, zullen buren weinig last hebben. Dat kan wel.” 3. Gaat iedereen zich aan het afsteekverbod houden? Nee, zo blijkt uit een poll van deze krant. Een kleine meerderheid van de 3.000 stemmers zegt de aansteek-lonten komende jaarwisseling in Nijmegen tóch tevoorschijn te halen. 30 procent is van plan een eventuele boete aan te vechten bij de rechter. Ze voelt zich gesteund door hoogleraar Schlössels. Die noemt het totaalverbod op vuurwerk ‘juridisch zeer twijfelachtig’. Het zou in strijd zijn met de landelijke regel dat tijdens de jaarwisseling tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk mag worden afgestoken. ,,Vuurwerkvrije zones kunnen wel. Zolang een gemeente maar érgens ruimte biedt om tussen zes en twee af te steken.” 4. Kan ik nog vuurwerk krijgen in de stad?

Zeker, verkoop is wél toegestaan. Grote Nijmeegse handelaren als tapijtshop Haefkens en Vuurwerk Lindenholt verwachten binnenkort weer de eerste bestellingen. Toch dreigt omzetverlies. ,,De echte liefhebbers blijven komen. Maar gezinnetjes die normaal voor een paar tientjes kopen, blijven nu wellicht weg”, zegt Juul Rengers (Haefkens). De Nijmeegse vuurwerkbranche overweegt juridische stappen tegen het afsteekverbod. Ze kijkt met interesse naar het kort geding dat Rotterdamse ondernemers hebben aangespannen tegen het verbod in hun stad.