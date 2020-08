DJ Mart heeft op z’n 22e dagelijkse show op 538: ‘Hij is een radioman in alles’

En dat is drie: politie pakt man (27) op in Hoofddorp voor schietpar­tij Nijmegen

18 augustus NIJMEGEN - De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij afgelopen dinsdag voor het station in Nijmegen. Het gaat om een 27-jarige Nijmegenaar die in Hoofddorp is opgepakt.