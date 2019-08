Dna-identificatie rijt oude Vietnamese wonden open

De 39-jarige wetenschapper praat bevlogen, wat in schril contrast staat met de soberheid die haar kamer tekent. Behalve een kast en een bureau is er weinig te zien. Verontschuldigend: ,,Ik moet het nog wat aankleden. Ik heb het druk gehad en werk nog niet zo heel lang hier. Bovendien leid ik ook nog een aantal projecten op het Max Planck Instituut in Göttingen, waar ik senior onderzoeker ben.’’



Ngô’s Vidi-project raakt aan haar eigen verleden, dat net als dat van veel landgenoten door oorlog is getekend. ,,In het Westen hadden jullie de Koude Oorlog, maar in het Oosten woedde de warme, echte oorlog. Die ging over dezelfde geopolitieke spanningen.’’



Er waren meer gewapende conflicten dan alleen die tussen Vietnam en de VS. Na de Vietnamoorlog volgde de derde Indochinese oorlog, in 1979. Daarin vocht het Zuidoost-Aziatische land tegen Cambodja en China, die bondgenoten waren. ,,In al die oorlogen samen zijn miljoenen Aziaten gestorven, veel meer dan Amerikanen. Daar hoor je bijna niets over in het Westen!’’



In die tijd werkte de vader van Ngô als legerarts voor een belangrijke generaal, aan het front in het zuiden. Duizenden kilometers daarvandaan, in het noorden, moest haar moeder, zwanger van háár, halsoverkop haar geboortedorp Lao Cai ontvluchten toen het Chinese leger binnenviel. ,,Onze generatie wordt ‘de baby’s van de vluchtende moeders’ genoemd.’’