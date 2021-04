Dobberende villa's in Nijmegen-Noord; droom voor sommigen, ergernis voor anderen

‘Weer een tweedeling, dacht ik’

18 april Vroeg in de ochtend stond ik in het bosje bij de Weezenhof naar een opvallend natuurverschijnsel te kijken. Een weiland was voor de helft nog wit. Het deel waar de zon al wél was doorgedrongen kleurde donker. Weer een tweedeling, dacht ik.