Docent Elin wint jeugdliteratuurprijs, leerlingen van het Kandinsky College zijn trots: ‘Superbijzonder vind ik het’

Digitale kunst van Nijmege­naar hangt op Times Square in New York

Hij is één van de opkomende artiesten in de kunstwereld. Robbin Snijders (31) uit Nijmegen, beter bekend als Warbb, maakt digitale kunst en verkoopt zijn werk aan een internationaal publiek. Niet voor euro’s, maar cryptomunten. Sinds dinsdag is zijn werk ook te zien op het beroemde Times Square in New York.

11:47