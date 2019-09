Docu over schokkende moord op Mariska Peters op tv

In brand gezette auto in Nijmeegse wijk Tolhuis was gestolen

15:00 NIJMEGEN - De auto die in brand is gestoken in de nacht van maandag op dinsdag in de Nijmeegse wijk Tolhuis, was gestolen. ,,We houden er rekening mee dat de auto is gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit”, aldus een politiewoordvoerder.