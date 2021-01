Documentairemaker Sinan Can: ‘De afgelopen tien jaar voelt als een soort warming-up’

NIJMEGEN - Voor de Nijmeegse documentairemaker Sinan Can was 2020 het jaar waarin hij even kon uitpuffen, na tien jaar reportages maken in verre en gevaarlijke landen. Een beetje dan. En: ,,Het beste komt nu.’’

,,Kijk.’’ In de mancave achter de keuken van zijn Nijmeegse huis staat een kast vol herinneringen. In zijn hand heeft hij drie glinsterende steentjes. ,,Van een kroonluchter uit het paleis van Saddam Hoessein.’’



De steentjes liggen naast een zilverkleurige steen ‘uit de tuin van Khadaffi’ en een afbeelding van een vogeltje in een glazen plaatje. ,,Van De Mol gekregen.’’



Wie Is De Mol? Documentairemaker Sinan Can (43) was in 2019 een van de kandidaten van het populaire en veelbekeken spelprogramma. ,,Ik ben er een bekende Nederlander door geworden, hoewel ik BN’er een stomme aanduiding vindt. Weet je, documentaires die ik maak, daar kijken tussen de 300.000 en 400.000 mensen naar. Dat het grote publiek mij heeft leren kennen door Wie Is De Mol?, is een beetje wrang.”



,,Maar ik dacht destijds: ik kan amusement gebruiken voor mijn journalistiek. Ik geef geen ruk om bekendheid. maar Wie Is De Mol? heeft gewoon effect op de kijkcijfers van mijn docu’s. En als ik in De Slimste Mens zit en er kijken anderhalf miljoen mensen naar, dan hoop ik dat naar aanleiding daarvan mensen nog even mijn series terugkijken. Maar ik hou verder totaal niet van amusementsprogramma’s, ik kijk er niet naar.’’

Volledig scherm Documentairemaker Sinan Can. © Paul Rapp

Veel tijd heeft hij er ook niet voor, want het leven van Can is bepaald niet saai. Als documentairemaker reist hij al een jaar of tien de wereld over, op zoek naar menselijke verhalen. In Afghanistan, Saoedi-Arabië, Syrië. ,,Het is eigenlijk een lijdensweg, een soort bevalling’’, zegt hij. ,,Als kijker zie je daar helemaal niks van terug, je ziet niet hoe het tot stand is gekomen.’’

Quote Het maakt het soms lastig, omdat je niet alles kunt laten zien. Ik heb er echt slapeloze nachten van soms

Waarom is het een lijdensweg?

,,Je moet rekening houden met alles. Het kan in de landen waar ik kom zomaar zijn dat degene die je geïnterviewd hebt wordt opgepakt, gemarteld, misschien gedood. Dat is balanceren op een manier waar een leek niks van snapt, en dat hoeft ook niet. Maar het maakt het soms lastig, omdat je niet alles kunt laten zien. Ik heb er echt slapeloze nachten van soms.



,,Wat je vaak ook niet ziet, is het gevaar en de risico’s die we lopen. Je kijkt naar de serie en dan denk je: het gaat hem eigenlijk best wel handig af. Er heeft wel eens iemand geschreven: het lijkt wel alsof hij op zijn sloffen ergens binnenkomt.”

Je stapt vaak doodgemoedereerd een plein op, spreekt wat mensen aan... Je bent de grote vriendelijke reus met de vriendelijke ogen, tegen jou praten ze wel, zo ziet het eruit.

,,Ja, precies. Maar wat je niet ziet is dat ik bijvoorbeeld echt in het hol van de leeuw zit, in Hezbollahgebied bijvoorbeeld. Daar gaat vaak een enorme voorbereiding aan vooraf. Al die mensen waar je thee mee moet drinken, die je moet masseren, waarbij je heel erg moet letten op wat je zegt en wat niet. En welke gevaren je zelf loopt: als kijker zie je dat niet. Het is moeilijk uit te leggen hoe het gerecht in de keuken gemaakt wordt, maar er gaat zóveel aan vooraf.

Quote Er waren daar zestig gewapende mannen, zestig!, met doorgela­den wapens. En dan weet je, oké, het is dus echt fucking link hier, echt gevaarlijk

,,Een voorbeeld: in Tikrit in Irak waren we bij het gat van Saddam Hoessein, daar waar ze hem gevangen hebben genomen, je weel wel, van ‘we’ve got him’. Als je in de documentaire ziet hoe ik daar wandel, met een paar gewapende mannen ernaast... Maar wat je niet ziet: er waren daar zestig gewapende mannen, zestig!, met doorgeladen wapens. En dan weet je, oké, het is dus echt fucking link hier, echt gevaarlijk.



,,Maar ik vind het óók spannend. De laatste keer dat ik naar Syrië ging, hebben ze me bij de grens een kamertje in getrokken, werden er door de Syrische geheime dienst vragen gesteld en werd mijn telefoon afgepakt. Die kreeg ik een uur later terug, bleken ze er spyware opgezet te hebben, zodat ze al mijn activiteiten konden volgen.’’

Wat is het gevaarlijkste dat je meegemaakt hebt?

,,Uruzgan. We waren met een legereenheid mee en liepen in een hinderlaag. Er ontstond een vuurgevecht dat tweeënhalf uur duurde en waarbij veertien mensen omkwamen. Dat was het moment waarop ik dacht: het kan best hier eindigen. Maar ik heb ook bomaanslagen meegemaakt in Syrië, in Afghanistan, ik ben opgepakt door een militie in Libië...”

Quote Ik stop pas zodra de verhalen van die mensen onze verhalen worden, hun leed ons leed, hun vreugde onze vreugde

Niemand zegt dat je dit moet doen.

Volledig scherm Documentairemaker Sinan Can. © Paul Rapp ,,Ik vind verhalen vertellen belangrijk. Mijn vader vroeg laatst: Waarom stop je niet? Maar ik stop pas zodra de verhalen van die mensen onze verhalen worden, hun leed ons leed, hun vreugde onze vreugde. Daarmee bedoel ik: we moeten het venster op de wereld breed houden en empathie en sympathie hebben en krijgen voor elkaar. En dat kan alleen als je elkaar kent, als je elkaars verhalen kent.”



Denk je niet als de kogels om je oren fluiten: is dit het waard?

,,Het gekke is: als ik terug ben, komt dat besef, niet in the heat of the moment. Ik heb heel veel geluk gehad, en hoop dat ik dat de komende tien jaar ook heb, anders gaat het heel snel eindigen. Maar het hoort erbij. Het is geen thrill seeking: ik geniet er niet van, het is juist ellendig. Maar ik vind die verhalen te belangrijk om te vertellen. Elke keer als ik hier deur uitloop voor een reis, zit wel steeds in mijn hoofd en hart dat ik niet meer terugkeer, kom ik een soort afscheidsmodus.”

Quote Mijn doel is ook niet om lang te leven, maar intens en vol

Maar je blijft het doen. Ga je de komende tien jaar voorzichtiger zijn?

,,Ik denk het niet. Weet je, mijn leven is ook een soort wervelwind: het steekt snel op en gaat snel liggen. Mijn doel is ook niet om lang te leven, maar intens en vol. Als dat ophoudt op mijn 50ste , dan is dat zo, daar berust ik in. Ik doe dit misschien nog tien jaar, misschien korter. Maar de afgelopen tien jaar voelt als een soort warming-up, het echte gaat nu komen. Heeft te maken met groei van jezelf als mens. Ik heb nu betere inzichten, nog meer kennis.”

Als je terugkijkt op de afgelopen tien jaar, wat was dan het mooiste?

,,Na elke reportage probeer ik iets te doen, en dan vooral voor de kinderen. We hebben gezorgd voor winterkleding, een schooltje opgebouwd, verlamde kinderen geholpen met medische zorg, studiebeurzen geregeld. Na elke uitzending overal een klein gebaartje maken, vooral naar kinderen, dat ga ik de komende tien jaar doorzetten. Ik heb nu een kleine stichting opgezet en dat ga ik uitbouwen.’’