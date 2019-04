Dode door ontploffing in trein Nijmegen: ‘alles trilde’

Verder zouden er geen slachtoffers zijn. Volgens de politie was er vermoedelijk maar één persoon in de trein aanwezig. ‘De eerste onderzoeksbevindingen wijzen niet op een misdrijf of betrokkenheid van andere personen', meldt de politie via Twitter. Zelfdoding is een scenario waar de politie ernstig rekening mee houdt, bevestigt een politiewoordvoerder. De trein stond stil op het rangeerterrein. Het gaat vermoedelijk om een passagierstrein. Vanaf de Graafsebrug is te zien dat er een bobbel zit in het dak van een van de treinen.



Meerdere hulpdiensten zijn ter plekke. De plek van het ongeval is afgezet. Buurtbewoners moeten naar binnen. Volgens aanwezige agenten is er nog explosiegevaar.



Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Het treinverkeer van en naar Nijmegen was korte tijd verstoord.



Het was een harde knal, zegt buurtbewoner Fred Vermaanderen. ,,Alles trilde.’’ Even verderop, bij mevrouw Blommaart, liggen onderdelen van de trein in de tuin. Haar balkon is beschadigd. De trein staat 50 tot 100 meter verderop.