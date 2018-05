Dode en gewonde bij botsing auto en vrachtwagen in Nijmegen

Twee bewoners Notenhout naar ziekenhuis na verdenking inademen koolmonoxi­de

12:38 NIJMEGEN - Bij woonzorgcentrum De Notenhout aan de OC Huismanstraat in Nijmegen zijn zaterdagochtend twee personen onwel geworden. Aanvankelijk dachten hulpverleners dat sprake was van koolmonoxidevergiftiging. Dat bleek niet het geval te zijn. Wat de reden voor het onwel worden wél was, is niet duidelijk.