Dode gevonden in flatwoning Nijmeegse wijk Hatert

Video Automobi­lis­te wordt onwel en ramt gevel Creatief Centrum Nijmegen-Zuid in Tolhuis

12:02 NIJMEGEN - Een automobiliste is woensdagochtend rond 10.00 uur tegen een gebouw naast basisschool De Dukendonck in Nijmegen gereden, waar het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid is gevestigd. Daardoor is een hoek uit het gebouw geslagen.