Dode in Nijmeegse Gildekamp is 62-jarige bewoner: verdachten zijn man (20) en vrouw (21) uit Nijmegen

Nijmeegse woonwagen­be­wo­ners: gemeente praat wel met ons over meer standplaat­sen, maar luistert niet

27 mei NIJMEGEN - Woonwagenbewoners twijfelen of ze door moeten gaan met de gesprekken met de gemeente Nijmegen, omdat ze zich niet gehoord voelen. Zij zien vrijwel niets terug van hun wensen in het programma van eisen over de uitbreiding van het aantal standplaatsen met 25. Daarin staat dat de gemeente nieuwe clusters standplaatsen over de stad wil spreiden en slechts een kleine uitbreiding van het grote centrum aan de Teersdijk ziet zitten.