Dode in Nijmegen blijkt Pool

NIJMEGEN - De persoon die zaterdagavond dood werd aangetroffen in Nijmegen is vermoedelijk een man van Poolse afkomst. De politie doet nog verder onderzoek naar de identiteit van de man.

Eerder vandaag werd aangegeven door verschillende bronnen dat de persoon die gevonden zou zijn aan de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen Festim Lato, een Albanese politicus, was die al 25 jaar woonachtig was in Afferden. De politie kon hier echter niks over zeggen.

Zaterdag meldden buurtbewoners al dat het donderdag- op vrijdagnacht een drukte van belang was op de plek waar de persoon levenloos gevonden is. Ook meldden zij dat er al maanden mensen in tenten in de bosjes wonen. Waarschijnlijk met wortels in het Oostblok.