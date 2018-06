Dode man aangetroffen bij talud Nieuwe Ubbergseweg

Nieuwe wethouder: vervelend om 'sorry' te zeggen voor debâcle Veilig Thuis

NIJMEGEN - Had ze 2 jaar geleden zelf Veilig Thuis onder haar hoede gehad, dan zou Nijmeegs wethouder Grete Visser (Zorg) sorry hebben gezegd tegen de gemeenteraad. ,,Het was heel erg zoals het gegaan is toen. De raad is destijds te laat geïnformeerd en je moet de mogelijkheid hebben om als raad te kunnen sturen." En: ,,Het ging om een kwetsbare groep mensen. Dit was niet goed."