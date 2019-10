Dodelijk ongeluk A73: ‘Vrachtwagen knalde in volle vaart op stilstaand verkeer’

Film over Achilles’29 te zien op filmavond in LUX

14:48 NIJMEGEN - Voetbal is donderdag in LUX het thema op de filmavond van regionaal platform Gelders Doek. De hoofdfilm ‘Voetbal is oorlog’ van Hans Heijnen is opnieuw erg actueel nu in Groesbeek voetbalclub Achilles’29 en de familie Derks in onmin met elkaar leven.