Dodelijk ongeval A73 bij Nijmegen

Politie kampt nog met veel vragen over Nijmeegse schietpar­tij

24 september NIJMEGEN - Vijf politiemensen houden zich bezig met het onderzoek naar de schietpartij in de Nijmeegse woonwijk Heseveld, afgelopen vrijdagmiddag. Het incident stelt de politie voor één groot raadsel. ,,Het is een zeer gevaarlijke situatie geweest en we hebben geluk gehad dat er geen doden of gewonden zijn gevallen'', aldus een politiewoordvoerder.