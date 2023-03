Dodelijke schimmel in ziekenhuizen? Controles opgeschroefd

Voormalig ketelhuis in Aldenhof wordt huiskamer voor de buurt

Het voormalige ketelhuis in de Nijmeegse wijk Aldenhof wordt een huiskamer voor de buurt. Bewoners kunnen er terecht om elkaar te ontmoeten en er komt ruimte voor activiteiten en exposities. Op dit moment is het gebouw nog in gebruik als kantoor van woningcorporatie Talis.